José Luis Higuera dijo que no se ve como dirigente de la Liga MX

José Luis Higuera se ha vuelto en uno de los exdirectivos más polémicos luego de la gran cantidad de cruces que tuvo en las redes sociales con diferentes elementos con los que debió compartir las instalaciones de las Chivas de Guadalajara. Sin embargo, el actual panelista de ESPN no se imagina, por el momento, en una oficina dirigiendo al futbol nacional.

El exdirectivo del Rebaño Sagrado habló con UNANIMO Deportes en el que explicó que desde que conoció cómo se maneja el futbol se apasionó de él. Además, explicó que al estar sumergido en el ambiente supo entender del juego, del vestuario y el día a día.

Higuera dijo que no se ve, ahora, como presidente de la Liga MX.

"No, a parte de que tiene a uno de los mejores presidente de Liga que es Enrique Bonilla, un gran amigo, no es algo que me interesara en estos momentos", expresó Higuera al contestar sobre el supuesto rumor que surgió éstas semanas de una posible salida del presidente de la primera división y que él podía ser su sucesor.

Hoy es día de fiesta en el Futbol Mexicano. Hoy es aniversario de la fundación de @chivas. Uno de los clubes mas grandes del mundo y el mas grande de México.

Felicidades a todos los #Chivahermanos y es especial a mi querido amigo JVM (QEPD) y @Amauryvz

Un orgullo ser Chiva. pic.twitter.com/b558I1dtMK — Jose Luis Higuera B (@JLHB33) May 8, 2020

Por otra parte, dejó claro que él no sabe nada de cuestiones tácticas futbol, pero sí entiende a la perfección cómo se maneja ese negocio. A su vez, el exdirectivo de Chivas habló un poco de lo que es estar del otro lado de la cámara al ser panelista de ESPN.

"Soy una persona que no tiene jerarquía, no tiene porque no tomar cosas que te dejan. Aprendes. Emocionalmente te hace prepararte de otra manera para debates en el terreno de otra persona. Yo no estudié esto, pero no es muy complicado respetando a los periodista que lo hacen. Es´ta divertido, fue una buena propuesta y estoy aprendiendo muchísimo", finalizó José Luis Higuera.

