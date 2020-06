Juan Carlos Vera: "El problema de Castillo son las personas que lo manejan"

Juan Carlos Vera, exjugador de Pumas y Cruz Azul, entre otros, platicó con Récord acerca del polémico pase de Nicolás Castillo de Pumas al América y señaló que al chileno lo han manejado de una forma totalmente incorrecta. Además, confesó que su error no fue haber ido a Las Águilas, sino haber hablado cosas que no fueron correctas.

"Yo creo que el problema de Nicolás son las personas que lo manejan. Tal vez sí pienso todo lo que incluye ir al América, como futbolista se analiza", señaló Juan Carlos.

Y agregó: "Llegas al América, pero no llegas hablando de Pumas, si llegas y hablas estupideces de la afición o de la institución, no. A él nadie le dijo que no se habla mal de un equipo ni de una afición. Tienes que agradecer, no puedes quedar mal con la gente".

Más adelante, el exfutbolista, quien ha sido campeón con Pumas en la temporada 1990-91, lamentó los problemas de salud por los que ha tenido que pasar el elemento del equipo de Coapa.

"Lo que le ha pasado no se le desea a ninguno, y es lamentable, pero ojalá que vuelva a ser el Nico de antes, que haga goles, pero que no hable más", y además consideró que destacó poco en el Univeristario: "El destacaba porque era un poquito más que los demás, no es un tipo muy técnico, le pega bien a la pelota, pero no tiene muchas variantes de juego".

