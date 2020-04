Juan Pablo Martínez, el jugador de Tigres que revela cuál habría sido el motivo de su salida de Rayados

Juan Pablo Martínez hizo las Fuerzas Básicas en Rayados, donde ingresó precisamente a los 13 años y ganó un campeonato en sus dos años en el club regiomontano.

Su actualidad dio un giro inesperado: Monterrey decidió desistir de sus servicios y ahora el jugador se encuentra en la vereda de enfrente: Tigres. Pero, ¿cuál fue el motivo de su salida de Rayados?

Martínez festeja su título con Rayados.

"Nunca me dijeron qué pasó concretamente, pero yo creo que Rayados me dejó afuera por mi baja estatura", consideró el defensa, en diálogo con Liga MX.

A su vez, contó cómo recaló en el club felino: "Rayados me fue haciendo a unn lado y decidí no ir por el trato que me daba. Después llegué a Tigres, gracias a Carlos Simental. Es la mejor decisión de mi vida".

El joven de 21 años fue titutlar en cuatro partidos en el Clausura 2020 de la Liga MX y suma 283 minutos disputados con el primer equipo.

