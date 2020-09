Juan Reynoso se mostró muy enojado con el arbitraje y disparó contra el América: "No hay igualdad y eso frustra"

Puebla se midió ante el Club América por la novena jornada del torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX. El duelo se llevó a cabo ayer por la noche, y el resultado fue 3-2 a favor de Las Águilas, quienes tuvieron que remontar un 0-2. Juan Reynoso, estratega de Los Camoteros, platicó en conferencia de prensa y lanzó dardo hacia el arbitraje y hacia el equipo de Coapa.

"Siempre pasan estos penales que en nuestra área, si son penales, no van ni siquiera al VAR. En la última pelota de 'Chava' de esos penales nos han cobrado en contra dos, tres entre este torneo y el pasado. Hoy lo que anticipamos, más allá de correcciones era que cualquier contacto iba a venir un penal para que los meta al juego y uno no es adivino, uno ya tiene tanto tiempo en esto y esa parte hace que no compitamos en igualdad y eso frustra", señaló.

Luego, aseguró que la directiva de la institución levantará la voz contra el arbitraje, debido a los errores que han cometido. Además, aseguró que anteriormente ya lo habían hecho, pero no les brindaron solución alguna.

Juan Reynoso, muy enojado con el arbitraje. Jam Media.

"Quisiera ver lo que sucedería si se jugara con camisetas negras y blancas sin escudos, quisiera ver si se marcara igual. Seguro la directiva va tomar cartas en el asunto, me consta que se acercan pero lo increíble es que la respuesta a veces es todo está bien, el arbitraje fue perfecto y los equivocados somos nosotros. Me incomoda que semana a semana siempre perjudican a los que no tenemos prensa y no somos grandes; hay penales que termina cobrando y expulsando y nadie comenta nada", destacó.

Recordemos que a los pocos minutos de que inició la segunda mitad, el silbante Marco Antonio Ortíz, vio un contacto en el área y pitó penalti para el América. Emanuel Aguilera lo cambió por gol y el azulcrema se metió en partido.

