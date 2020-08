Juan Reynoso sueña con ambiciosos objetivos e involucra a Cruz Azul en ellos

La sequía de títulos en Cruz Azul sigue igual. La última vez que se dio una vuelta olímpica en Liga MX fue en el Torneo de Invierno 1997 y todavía se espera que algún plantel profesional rompa con ese maleficio. Dicho eso, no caben dudas de que Robert Dante Siboldi y sus dirigidos están haciendo un gran trabajo.

Si el entrenador uruguayo conserva esos números y esos rendimientos continuará por tiempo indefinido al frente de La Máquina, pero mientras tanto hay un colega que ya está calentando. Se trata de Juan Reynoso, quien abiertamente reconoció su ilusión de regresar al club para sacarlo campeón una vez más.

"En el medio plazo, lo que estás pensando: ir a un club como Cruz Azul y tratar de trascender y poder, así como lo hice en el Universitario de Perú, ser jugador campeón y después técnico campeón. Dios quiera que el futbol me premie", reveló el ahora timonel de Puebla en una entrevista con Fox Sports Radio.

Juan Reynoso en La Máquina (JAM MEDIA)

Durante su etapa como futbolista, el sudamericano vistió la playera del conjunto de La Noria entre 1994 y 2002. En ese lapso no solo se adjudicó el último trofeo de liga que tiene la institución sino que también levantó la Copa México 1996/97 y las Copas de Campeones de la CONCACAF del 97 y del 97.

Más a largo plazo, Reynoso pensó a lo grande: "Mi intención es lograr cosas, poder dar el salto a Europa… Eso me ilusiona, y una vez que emprenda el camino de vuelta, me interesaría dirigir a mi Selección". No quedan dudas que si sigue dándole frutos a Puebla conseguirá todos esos objetivos.

