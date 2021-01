Juan Román Riquelme estuvo apalabrado para jugar en la Liga MX con Atlas

El paso de Bruno Marioni en Atlas siempre será recordado por los aficionados rojinegros. Es cierto que no pudo ayudar al conjunto tapatío a cortar la sequía de títulos nacional pero por lo menos logró lucirse con goles importantes en competiciones como la Liga MX y la Copa Libertadores de América.

Y qué agradecimos estarían hoy en día los fanáticos de los Zorros si se hubiera confirmado un traspaso que el delantero argentino ayudó a encaminar. "Es la primera vez que voy a contar esto", anticipó Barullo en una entrevista que le brindó a Liga MX en Sudamérica antes de lanzar un bombazo que nadie sabía.

"Me imagino a Juan Román Riquelme en el lugar del mundo que quiera. Yo estuve a punto de ser director deportivo del Atlas al año que me retiré y lo llamé. Me dijo 'sí, puede ser'. Eso dependía que fuera director deportivo, que nunca lo fui, pero por supuesto que lo busqué para que lo rompiera en México", confesó.

A lo largo de su carrera profesional, el exfutbolista que ahora ejerce como vicepresidente segundo en Boca Juniors se manejó con mucha exclusividad durante su carrera como profesional. Solamente vistió otras tres playeras además de la del Xeneize: Barcelona, Villarreal y Argentinos Juniors.

Cuando Bruno Marioni finalizó su carrera como futbolista, el crack argentino aún pertenecía al club que lo vio nacer como jugador. Sin embargo, el volante creativo estaba en una disputa con el mandamás del equipo teniendo en cuenta que se acercaban las pláticas para renovar su contrato.

