Javier Abella confesó estar estresado por la cuarentena

El cansancio mental, muchas veces, afecta más que el mismísimo físico. Y la situación que vive por estas horas la comunidad en general debido a la cuarentena, puede causar justamente eso, debido a la anormalidad de lo que está sucediendo.

Javier Abella, jugador de Atlas, reconoció estar estresado por el momento que atraviesa lejos de las canchas y de la rutina: "Claro que estresa, porque nosotros entrenamos en las mañanas, las tardes las tenemos libres, me gusta salir a tomar un café o al cine, pero cuando no los podemos hacer es complicado. Pero como no podemos salir, estoy leyendo el libro de Francesco Totti, veo series, películas, juegos de mesa, rompecabezas con mi novia, trato de pasar el tiempo lo mejor posible".

"La salud de todos los mexicanos en general es primero, así que no podemos anteponer un deporte por un tema por el que estamos viviendo, creo que lo principal es que todos estemos bien, que sigamos las instrucciones de quedarnos en casa, de salir lo menos posible, es lo más importante ahora", opinó Abella en la videoconferencia por YouTube que hizo Atlas.

Por último, el defensor de 26 años detalló la manera en la que llevan los entrenamientos: "El cuerpo técnico y el cuerpo médico y nutrición hicieron una planeación. Un día en casa es, levantarse temprano, desayunar, nos mandan por celular un link para conectarnos todos al mismo tiempo para el entrenamiento en línea, el cual dura una hora y media. Debemos seguir dieta especial".

Abella, que llegó a los Zorros el último enero, lleva jugados 9 partidos en lo que va de la temporada, convirtiendo un tanto correspondiente a la Copa MX.

