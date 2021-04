Julián Araujo, así no te llevan al Tri: el error del compañero de Chicharito que no descarta jugar para México

Si no lo conoces era fácil, muy fácil de distinguir. Javier Araujo se cambió de look, metió un tinte mono para el segundo juego de Los Angeles Galaxy en la temporada 2021 de la MLS y no la pasó nada bien en marca al punto que cometió un gran error.

En los últimos días, el lateral derecho de ascendencia mexicana ha sido más nombrado que el mismo Javier Chicharito Hernández al interior del Galaxy. Primero se instaló que a Araujo lo quería Juventus y luego llegaron las declaraciones sobre jugar para la Selección de México.

Hasta ahí todo normal, pero Julián Araujo fue parte de una broma de Sebastian Lletget que terminó siendo calificada como un insulto homofóbico por la misma MLS. La popularidad del lateral derecho seguiría bien arriba con un error garrafal.

En la victoria de Los Angeles Galaxy por 3-2 sobre New York Red Bulls trascurría el minuto 25 del primer tiempo cuando Araujo creía que le había ganado el balón a Brian White, pero en el intento de controlar la esférica cometió el blooper del partido.

El error de Julián Araujo en Los Angeles Galaxy 3-2 New York Red Bulls MLS

Julián Araujo vio como el balón le rebotó en el taco y como si fuera una asistencia le dejó la pelota a White para que solo tuviera que darle el pase al autor del gol: Andrew Gutman. El error del lateral de ascendencia mexicana representó el 1-1 parcial entre Los Angeles Galaxy y New York Red Bulls.

