Chicharito, ¿qué opinas?: Lletget insultó a Araujo, de ascendencia mexicana, y recibió sanción

¿Y qué pensará de todo esto Javier Chicharito Hernández? La MLS no dejó pasar el incidente que involucró dos compañeros del delantero mexicano: Sebastian Lletget y Julián Araujo. Lo que parecía una simple broma terminó por ser una sanción al constituir un insulto homofóbico.

En el fútbol de Estados Unidos pregonan una política de cero tolerancia frente a insultos racistas, homofóbicos o de cualquier otra índole y por ese motivo, Chicharito perderá uno de sus compañeros por la broma que Lletget le realizó a Araujo.

“Major League Soccer anunció hoy que el mediocampista del LA Galaxy Sebastian Lletget ha sido multado con una cantidad no revelada y suspendido por dos partidos por el uso de un insulto homofóbico en una publicación de Instagram el 9 de abril. Además, Lleglet debe asistir a diversidad, equidad y entrenamiento de inclusión a través de Athlete Ally”, fue el comunicado de la MLS.

En consecuencia, Chicharito y Los Angeles Galaxy no podrán contar con Lletget para el mediocampo en los juegos contra New York Red Bull el próximo domingo 25 de abril a las 17:30 ET y el 2 de mayo frente a Seattle Sounders a las 21:00 ET.

Las ausencias persiguen a Sebastian Lletget en el Galaxy de Chicharito

Una de los mayores problemas para Sebastian Lletget han sido las ausencias y lesiones ya que desde la temporada 2016 no completa una campaña completa en la MLS. El compañero de Javier Chicharito Hernández registra 41 juegos del rentado local ausente por molestias físicas.

MLS sanciona a Sebastian Lletget (Foto: @MLS_Action)

Lee También