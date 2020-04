Jürgen Damm celebró no haber ido a Cruz Azul: "No hubiera ganado ningún campeonato"

Todavía es una incertidumbre saber a dónde se irá Jürgen Damm una vez que finalice su temporada con Tigres UANL. Lo que sí se sabe y el mismo confesó para ESPN, es que escogió a los Felinos por sobre Chivas y Cruz Azul y no se arrepiente de ello.

El extremo de 27 años conquistó cuatro títulos de Liga MX con los Universitarios y tuvo un gran ciclo de la mano de Ricardo Ferretti, el cual lo recordó en la entrevista.

"Tuve la opción en ese Draft de irme a Chivas, Cruz Azul o Tigres... estaba con esa incertidumbre, pero también lo he dicho muchas ocasiones: fue la mejor decisión llegar a Tigres, un equipo que marcó época desde el 2015 a la fecha, llegó a muchas finales, ganó muchos campeonatos, muchos trofeos y mi mejor decisión fue llegar a una institución como Tigres", explicó.

Más adelante Damm añadió: "En ese Draft me enteré que estaban Cruz Azul, Tigres, Chivas y otros dos equipos. Me dijo mi representante 'te vas a ir a Cruz Azul', yo le dije 'donde sea, lo que quiero es seguir creciendo', pero al final de cuentas fue Tigres porque fue el que más pagó, al final me dijeron ya eres de Tigres".

Por último, el atacante que vistió la playera de la Selección Mexicana sostuvo: "Imagínate si me hubiera ido al Cruz Azul, no hubiera ganado ningún campeonato, hay mucha presión porque no salen campeones, y yo en Tigres llegué y fuimos campeones luego, luego. Conseguimos muchas cosas importantes".

