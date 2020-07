La Comisión Disciplinaria ya decidió qué hará con los protagonistas de la pelea entre Tigres y Cruz Azul

Suspendido el Clausura 2020 a causa de la proliferación del coronavirus, varios clubes de la Liga MX, en vistas a lo que será el tan ansiado inicio del Guard1anes 2020, pasaron a centralizar su foco de atención en sus próximos compromisos correspondientes a la Copa por México. Pese a ser de índole amistoso, el certamen implicó una gran prueba para los elementos y protagonistas en cuestión.

Accediendo a las semifinales del torneo, uno de los dos cruces correspondientes a dicha instancia fue el que protagonizaron Cruz Azul y Tigres. Forzando una definición desde el punto penal luego de empatar el cruce a poco del final, La Máquina selló su clasificación a la final de la competencia y sacó a Los Felinos de la misma.

Termina la serie de penaltis y perdimos en muerte súbita.



¡Lástima! Ahora a concentrarse en el inicio de la Liga! ��



Tigres ⚽️❌⚽️⚽️❌❌

Cruz Azul ❌⚽️❌⚽️⚽️⚽️



Presentado por @CementosCEMEX #EstoEsTigres ��#6DecadasDeTigres ���� pic.twitter.com/LxOc0JwvlG — Club Tigres Oficial (en Casa ����) (@TigresOficial) July 16, 2020

Pese a que todo podría haber terminado allí, lo cierto es que a poco de consumarse el cierre del partido los jugadores e trabajadores de ambas instituciones protagonizaron una tensa pelea que duró unos cuantos minutos. Lógicamente, fruto de dicho percance, todos los implicados quedaron a la espera de algún accionar por parte de la casa madre del futbol mexicano.

Con La Máquina ya posicionada en la final de la competencia y a la espera de su cotejo ante Chivas -Los Felinos, por su parte, ya trabajan en vistas a la reanudación oficial del futbol-, este viernes llegaron noticias importantes en torno a la gresca que mantuvieron ambos equipos a mitad de semana.

Según reportó Cancha mediante su sitio web, los elementos y protagonistas de la confrontación no recibirán ningún tipo de sanción. El portal de noticias, entrando en detalle, afirmó que "al no existir agresiones físicas entre jugadores y Cuerpo Técnico de los clubes, la Comisión Disciplinaria no intervendrá y en consecuencia no habrá sanciones para los involucrados".

