Unai Bilbao: "La Liga MX es la mejor liga de América"

Unai Bilbao, pieza clave del Necaxa en este Guard1anes 2020, afirmó que la Liga MX es la más importante y con mejor nivel de América, algo que dijo haberlo sorprendido desde su llegada al país en 2018, cuando fue adquirido por Atlético de San Luis.

"En cuanto a nivel creo que es la mejor liga de toda América. En Argentina o Brasil hay grandísimos equipos, pero el nivel general de la Liga Mexicana es más alto. En cuanto a si la comparamos con las ligas europeas, sí que estaría un escalón por debajo de las grandes ligas. Pero sí que me llevé una grata sorpresa en cuanto al nivel cuando llegué a la Liga", señaló en diálogo con Marca.

El defensa de Los Rayos se mostró convencido de poder entrar a playoffs, en donde considera que cualquiera puede ganar.

"Empezamos la temporada mal, pero hemos ido mejorando con el paso de los partidos y ahora estamos en la lucha por entrar en los playoff por el título. Al final ese era el objetivo que tenía el equipo a principio de temporada y creo que estamos en posición de conseguirlo. Por el formato del torneo aquí en México, cualquier equipo que se meta en las eliminatorias finales puede ganar", afirmó.

Respecto a su buen nivel en El Campeonísimo, con 15 partidos y 2 tantos, señaló: "La verdad es que he tenido suerte de cara al arco rival. En Bilbao también tuve temporadas en las que marqué 4-5 goles en liga, así que no es la primera vez que pasa algo así. Espero seguir teniendo suerte, pero lo importante es hacer bien mi trabajo en defensa".

Por su parte, el español no se mostró convencido respecto a la decisión de que no haya descensos por los próximos cinco años. "La Liga decidió hacerlo así para intentar mejorar el nivel de la liga de ascenso que estaba siendo bajo en las últimas temporadas y al final nosotros nos adaptamos a lo que ellos decidan. Sí que es cierto que si te enfrentas a final de temporada a un equipo que ya no tiene opciones de jugar el playoff por el título se nota la falta de intensidad. Pero bueno, son aspectos a los que tienes que adaptarte y ya está", opinó.

"En cuanto al nivel creo que la Liga Mexicana es la mejor de toda América"

Unai Bilbao llegó desde España en 2018 a Atlético de San Luis, donde se convirtió en una pieza clave para el ascenso: en diciembre de ese año fue campeón del Apertura tras derrotar a Dorados, mientras que en el partido de vuelta de la final del Clausura, anotó el único tanto en el minuto 103, el cual sirvió para derrotar al Gran Pez por un global de 2-1 y así subir a la Liga Mx.

En julio de 2020 fue cedido al Club Necaxa por una temporada, y hasta el momento disputó 15 partidos marcándole goles a Monterrey y a Santos Laguna.

POS EQUIPO PJ PTS 1 LEÓN LEÓN 15 36 2 CRUZ AZUL CRUZ AZUL 15 29 3 PUMAS UNAM PUMAS 15 28 4 AMÉRICA AMÉRICA 15 28 5 TIGRES UANL TIGRES 15 27 6 MONTERREY MONTERREY 15 26 7 PACHUCA PACHUCA 15 22 8 SANTOS LAGUNA SANTOS LAGUNA 15 22 9 GUADALAJARA GUADALAJARA 15 22 10 TOLUCA TOLUCA 15 20 11 NECAXA NECAXA 15 18 12 JUÁREZ JUÁREZ 15 15 13 PUEBLA PUEBLA 15 14 14 TIJUANA TIJUANA 15 14 15 ATLAS ATLAS 15 13 16 MAZATLÁN MAZATLÁN 15 13 17 QUERÉTARO QUERÉTARO 15 12 18 ATLÉTICO SAN LUIS A SAN LUIS 15 11

