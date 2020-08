La advertencia de Fernando Gorriarán a Rayados previo al duelo por el Guard1anes 2020

Hace no mucho tiempo atrás Santos Laguna era considerado por la gran mayoría de analistas del futbol mexicano como el mejor equipo del país. O, al menos, el que mejor trataba a la pelota. El cómodo liderazgo en la Fase Regular del torneo Apertura 2019 es prueba de esto, aunque el carro de Guillermo Almada se estrelló antes de tiempo.

En los Cuartos de Final de la Liguilla y para sorpresa de todos, los Guerreros cayeron por goleada ante los octavos clasificados: Rayados. De esta manera, los Regiomontanos se cargaron al claro favorito al título y marcaron su propio camino hacia la coronación. El resto es historia.

Santos y Rayados se volverán a ver las caras en Monterrey (Getty Images)

Desde aquel enfrentamiento, los Laguneros y La Pandilla sólo se vieron las caras en un amistoso de pretemporada llevado a cabo hace menos de un mes. En el Gigante de Acero, los locales se impusieron por 3-1 en un encuentro que sirvió de preparación para el Guard1anes 2020. Este sábado a partir de las 19:00hs, por la tercera jornada del torneo, se volverán a cruzar.

Fernando Gorriarán, elemento clave en el sistema de juego de Almada, no ocultó su gran deseo de tomarse una "revancha" con Monterrey. En videoconferencia lanzó: "Son los partidos que más se esperan en el año para jugar. Tenemos la espinita de lo que pasó en octavos de final el año pasado, ahora en pretemporada también, nos está costando y no es porque sean superiores a nosotros, si no por errores propios".

"Muy contento. Ya hubo tiempo de festejar, ahora ya pensando en Monterrey, lo que viene. Ya se ganó y lo que importa es el próximo partido. Obvio que hay cosas por corregir, van dos fechas y tuvimos dos expulsiones, son casas que no pueden pasar más", sentenció el mediocentro de Santos.

