La autocrítica de Guido Rodríguez... ¿con olor a despedida?

Ya pasaron casi dos días de la definición por penales que consagró a Monterrey como campeón del Apertura 2019 de la Liga MX pero la herida sigue sin sanar en América.

La 14 estuvo muy cerca y, además de los fanáticos, los jugadores del plantel de Miguel Herrera saben muy bien que estuvieron a pocos minutos de lograr un nuevo título local.

Una forma de cerrar una etapa es hacer una autocrítica. Y Guido Rodríguez aprovechó su tiempo libre tras romper filas con las Águilas para enviar un mensaje a través de su cuenta de Instagram.

"A veces se gana, a veces se pierde. Pero duele más cuando es como ayer. La única respuesta que encuentro es que todo pasa por algo, de todo se aprende y hay que sacar lo positivo", escribió el argentino.

Además, se refirió al penalti que voló por encima del travesaño: "El que no hace nunca se equivoca. Yo hice y lo volvería a hacer porque así me nace. Me entregué cada partido, no me guardé nada".

"Estoy orgulloso de mis compañeros y como siempre lo dije: a muerte con ellos. Gracias a cada uno de ustedes por sus mensajes de aliento. Gracias al Club América por un torneo más", cerró Rodríguez, con un aroma a despedida de Coapa.

