Barcelona se encontraría más cerca de lo que parece de volver a tener un argentino en sus filas. Lionel Messi, Sergio Agüero y Javier Mascherano fueron los últimos exponentes de una nación que por la ciudad condal ha disfrutado a lo largo de los últimos años. Guido Rodríguez sería la gran apuesta de Joan Laporta para contentar a Xavi de cara a la próxima temporada. Tres hechos se hacen claven para entender el interés por el ex River Plate desde el Camp Nou.

Vayamos primero a la información. Por España medios como MARCA o Sport han venido confirmando el interés de Barcelona en un Guido Rodríguez que termina contrato en Real Betis. Es un hecho clave pensando en reforzar las filas de un equipo que seguirá contando con Xavi en la próxima temporada y que necesita sangre nueva. En caso de llegar sería el fichaje número 26 de la administración Joan Laporta desde su segundo mandato. ¿Gusta el argentino solo por qué llega libre? Ni mucho menos.

“Deco, el presidente y la junta son optimistas y yo también. La temporada pasada, la planificación nos afectó”, declaraba Xavi días atrás sobre la necesidad de tapar los agujeros de su equipo. La continuidad del entrenador va de la mano con promesas de la directiva a la hora de reforzar las filas culés. Hernández es el primero en saber que la economía impera, así como que siempre hay soluciones por montos mas cercanos a los que pueden pagar el resto de los mortales.

Hay diversas opiniones en Barcelona sobre quien debe ser el ‘5’ del equipo. Una posición clave para el estilo culé, que se encuentra sin dueño fijo desde la marcha de Sergio Busquets y que de momento nombres como Oriol Romeu no terminan de dominar. Xavi ha pedido a gritos un fichaje de élite en dicha zona, pero nombres como Joshua Kimmich o Martín Zubimendi suponen operaciones de 60 o 70 millones de euros que de momento no encajan con la economía del club. Guido puede llegar gratis y con una hoja de vida que esperan le ayude a adaptarse a una entidad distinta en todos los sentidos. Genera consenso el ex River Plate.

Guido Rodríguez por el último Barcelona vs. Real Betis: IMAGO

La experiencia del jugador es igualmente importante. Guido Rodríguez conoce LaLiga española, ha sido campeón del mundo y por Barcelona medios como MARCA indican que dicho hecho es clave a la hora de generar consenso entre entrenador y dirección deportiva. Nadie va a ser Busquets, pero quien tome su rol debe tener tanto hoja de vida llamativa como conciencia de la presión que supone jugar ahí. Motivos económicos y deportivos se unen alrededor de una fichaje que veremos si llega a buen puerto.

En el radar desde hace tiempo

¿Más? Sí. Medios como Cadena SER han desvelado que Barcelona tiene informes de Guido Rodríguez desde hace 12 meses. Un seguimiento que va de la mano con conocer su situación contractual en Sevilla y que de momento parece ser la solución a muchos de los problemas de Xavi. A sus 30 años y tras 172 partidos en el Estadio Benito Villamarín de Real Betis, el conjunto culé aparece como una posibilidad de peso para su futuro. Se vienen semanas claves para saber si argentina vuelve al Camp Nou.

¿Vitor Roque a Sevilla?

Mientras se espera por la salida de Guido Rodríguez, por AS desvelan el delantero fichado en enero desde Paranaense apunta a dejar Barcelona por 12 meses. Sería por medio de una cesión donde tanto Real Betis como Sevilla FC buscarán hacerse con sus servicios. Que el Tigrinho gane experiencia, rodaje y minutos, vital para que pueda terminar de explotar en su llegada a LaLiga.