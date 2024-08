Argentina tiene todavía algunos de los principales objetivos del mercado. La Albiceleste sigue de fiesta tras la consagración de una Copa América donde los hombres de Lionel Scaloni se han revalorizado y donde varios equipos buscan quedarse con varios compañeros de Lionel Messi. Mourinho habría pedido uno para Fenerbahce y en el inicio de su aventura por Turquía. Se dice que el director deportivo Mario Branco ya contactó con el jugador y su representante para firmar tres años de contrato.

Diario AS sitúa a Guido Rodríguez en la retina del Fenerbahce. El ex volante del Real Betis se encuentra en búsqueda de nuevos retos luego de terminar su situación contractual por la capital de Sevilla y de igualmente no haber podido cerrar su llegada con Barcelona con el que tenía un acuerdo hasta el mes de mayo. Se habla de un Mourinho interesado en incorporarle pero igualmente de diferencias económicas que de momento ponen la operación en veremos. Manuel Pellegrini hablaba horas atrás de un deseo por reincorporarle.

Mourinho busca volantes por la ciudad de Estambul y todo ello después de haber conseguido clasificar a la ronda previa a la fase de liguilla de la UEFA Champions League. Se le prometió al ex entrenador de potencias como Real Madrid o Manchester United un equipo de élite para no solamente competir con Galatasaray en el campeonato local sino igualmente para pisar con fuerza en territorio europeo. Guido Rodríguez sería una de sus prioridades de cara a lo que puede ser la última aventura del Special One por el viejo continente.

Fenerbahce viene siendo uno de los grandes protagonistas del mercado con un gasto cercano a los 50 millones de euros. Cenk Tosun, Levent Mercan, Oguz Aydin, Allan Saint-Maximin, Caglar Soyuncu y Youssef En-Nesyri ya se unieron a un proyecto que con Mourinho quiere volver a los primeros planos y que todavía no tiene ese ‘5’ que ejerza como jefe de máquinas bajo el mando del portugués. Que Guido pueda llegar libre ayuda, pero se reporta que de momento no hay acuerdo en cuanto a las cantidades a pagarle por esos tres años de vínculo contractual.

Guido Rodríguez sería la última petición de Mourinho para su nuevo proyecto en Europa: IMAGO

“Se habló mucho, yo también por respeto al Betis no quería hablar de más. Yo fui muy feliz en Betis. Ahora estoy llegando y tengo la cabeza en eso, en la familia y en la selección. Ya veremos lo que pasa en el futuro”, suponían las últimas palabras de un Guido Rodríguez que de momento y a solo unas semanas de que comience la temporada, todavía no tiene equipo de cara al curso 2024/2025. Mourinho lo habría pedido.

Un equipazo de jugadores libres

David De Gea, Sergio Ramos, Mario Hermoso, Adrien Rabiot, Memphis Depay, Pepé, Anthony Martial, Yuzuf Yacici, Sergi Roberto y hasta Matt Hummels. Todos estos jugadores se encuentran ahora mismo libres, gratis a nivel de traspasos y de momento sin equipo. El mercado ha cambiado y se espera que la cantidad de estrellas que apuestan por esta fórmula en pro de un mejor sueldo aumente con el correr de los años.

El tremendo contrato de Mourinho en Turquía

Hasta el 30 de junio del 2026 firmó Mou con una entidad histórica al Este de Europa y donde se le abonarán hasta 11 millones de euros limpios por cada 12 meses de servicios. Se espera que sea la última aventura de José antes de pasar al mundo de las selecciones o de unirse a un territorio como Arabia Saudita donde ejerce de embajador.