La broma de Rodolfo Pizarro cuando le preguntaron por el Covid-19

Previo al debut de Inter Miami este miércoles en el torneo MLS is Back que se disputará en Orlando, Rodolfo Pizarro compareció en rueda de prensa y se mostró de muy buen humor, al punto que decidió jugarle una broma al periodista que le preguntó si se esperaba vivir todo lo que se vivió en Estados Unidos, México y el mundo a causa de la pandemia de coronavirus.

"Sí, me lo esperaba", dijo el exmediocampista de Pachuca, Chivas y Rayados. Aunque de inmediato dejó escapar la sonrisa que lo delató. "Obviamente que no me lo esperaba, creo que nadie se esperaba esta situación. Es algo nuevo para nosotros, ha sido difícil y no hay nada más que hacer que tratar de salir adelante lo antes posible", dijo ya más en serio.

Pizarro en acción, antes del Covid (Getty)

Pizarro fue consultado también acerca de la decisión de su compatriota Carlos Vela, la gran figura que tiene en su plantilla Los Angeles FC, de no disputar este torneo relámpago que organizó la MLS por considerar que debe cuidar su salud y la de su familia; decisión similar a la que tomó Megan Rapinoe, ganadora del último Balón de Oro femenino.

Apareció el Joker �� @Rpizarrot en toda la extensión de la palabra...



������ pic.twitter.com/BIYWJ8RnY1 — Fernando Cevallos (@FerCevallosF) July 7, 2020

“Es una decisión personal. Es el nacimiento de su hijo, creo que hay justificación en eso y no pasa nada", se limitó a responder el jugador de Inter Miami. Y agregó: "De mi parte estoy comprometido. Estoy pensando en lo que se viene con mi equipo”.

Tras no haber sabido de victorias en las dos jornadas que se habían llegado a disputar de MLS previo a que se desatara la pandemia en Estados Unidos, Pizarro espera que este miércoles puedan cambiar la tendencia y debutar con triunfo ante Orlando City, que será local en el nuevo torneo.

Lee También