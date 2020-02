Tras muchos días de novela interminables, por fin se solucionaron los conflictos entre Inter Miami y Rayados para que Rodolfo Pizarro continúe su carrera en la Major League Soccer.

Sin embargo, el atacante ex Deportivo Guadalajara hizo una confesión que podría traerle muchos problemas al equipo de Florida.

El futbolista reveló: "(Beckham) habló conmigo en videollamadas. Me dijo que quería contar conmigo. Desde que me llamó influyó mucho para que tomara mi decisión".

Si bien esta declaración no parece algo fuera de lo normal, lo cierto es que el reglamento de FIFA prohibe cualquier tipo de contacto entre los directivos de la institución (en este caso Inter Miami) y el jugador (Pizarro) con el fin de inducirlo a rescindir contrato.

El quinto inciso del artículo 17 del reglamento sobre estatuto y transferencia de jugadores de la FIFA dice claramente: "Se sancionará a toda persona sujeta a los Estatutos y reglamentos de la FIFA que actúe de cualquier forma que induzca a la rescisión de un contrato entre un jugador profesional y un club con la finalidad de facilitar la transferencia del jugador".

Ante esta situación, Duilio Davino expresó en Fox Sports: "Me preocupa el tema de la videollamada, si Beckham... no sé si pertenece o no a la directiva, pero él no podría habar con jugadores que tienen contrato. No es algo injusto, es contra el reglamento y ya está en manos de los abogados, yo no sé cómo va a reaccionar el club".

