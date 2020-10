La frase de Pablo Guede que originó su pelea con Milton Graniolatti, preparador físico de Chivas

Tijuana igualó 0-0 ante el Deportivo Guadalajara en el estadio Caliente el pasado domingo en el partido correspondiente a la decimotercera jornada del torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX. A pesar de que la noche finalizó sin goles, lo cierto es que hubo muchas emociones tanto dentro del campo como fuera del mismo. Así es: la pelea Pablo Guede vs Milton Graniolatti se llevó todas las luces.

El Director Técnico de Xolos y el Preparador Físico de Chivas tuvieron una fuerte discusión en el final del primer tiempo y tuvieron que ser separados por sus compañeros. ¿Qué fue lo que originó esta trifulca? Todo comenzó cuando Víctor Manuel Vucetich, molesto con el arbitraje, le reclamó al silbante Jorge Pérez Durán que revise en el VAR una falta sobre el Gallito Vázquez, algo que no cayó muy bien en el banquillo de los locales.

La frase de Guede que originó la pelea con Graniolatti (Getty Images)

Tal como reveló David Medrano en su columna para Récord, Pablo Guede se metió en el medio de la "amenaza" del Rey Midas y le respondió "que mejor que se callara, ya que Chivas era el equipo más favorecido por el VAR y que dependen de los árbitros". Esta frase desató el enojo y la furia por parte de Milton Graniolatti, quien le exigió a Guede "que respetara a las instituciones".

¡ALTERCADO EN LAS BANCAS! ��#XolosxFOX Se calentaron los ánimos entre el cuerpo técnico de Pablo Guede y Víctor Manuel Vucetich al término de la primera mitad del partido pic.twitter.com/2Mc5Cz8JPs — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 5, 2020

El entrenador argentino, lejos de inmutarse, le respondió que a él "no lo conocía y que no existía en el mundo del futbol". El típico "¿y tú quién eres?". Allí fue cuando la discusión pasó a términos mayores y llovieron insultos de ambos lados, algo que continuó en el túnel cuando las cámaras no estaban encendidas.

Cuando se volvieron a enfrentar cerca de los vestidores, Medrano apuntó que "jugadores de los dos equipos tuvieron que intervenir para calmarlos". Más allá de esta discusión, muchos aficionados se indignaron en redes sociales ya que rompieron los protocolos de sanidad al gritarse cara a cara y Milton Graniolatti, por su parte, lo hizo sin el cubrebocas puesto.

