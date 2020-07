La indirecta de Alan Pulido a la Liga MX: "Aquí se optó por excluir a los equipos con contagiados"

Al igual que en la mayoría de las ligas a lo largo del mundo, la MLS optó por responder ante los embates del COVID-19 y retornó a la actividad para la alegría de todos los amantes de su futbol. Sin embargo, las medidas fueron muy particulares.

Como punto principal, el campeonato decidió excluir a cualquier equipo que tenga algún contagiado del virus en sus filas. Eso fue destacado por Alan Pulido en la conferencia de prensa de ayer, cuando además arrojó una indirecta a la Liga MX.

"Las medidas son muy buenas por la organización que existe en la MLS y eso ha ayudado a que no haya tantos contagios. La liga decidió que los equipos que tienen contagios no participarán, no como en muchas ligas donde siguen los casos y no van a parar", argumentó el delantero.

Cuando le preguntan por Chivas @alanpulido es muy claro:



“Estaba en el equipo más importante de México”...



Dos caminos que parece están destinados a VOLVER a juntarse, tarde o temprano. pic.twitter.com/3lkSqI0hPO — Fernando Cevallos (@FerCevallosF) July 25, 2020

Por otra parte, el ex-Chivas se mostró ilusiónado de poder jugar el próximo Mundial con México: "Llegué a una liga que es muy competitiva y que la ven en muchas partes del mundo. Me ilusiona otra vez poder estar en selección y mi sueño es poder ir a otro Mundial, pero esta vez jugar".

El futbolista se prepara para lo que será el encuentro entre su equipo, el Sporting Kansas City, ante Vancouver Whitecaps de este lunes a las 22:00, en el Estadio ESPN Wide World of Sports Complex. El juego corresponde a los Octavos de Final.

