La inédita revelación de Nicolás Sánchez sobre la Final del Apertura 2019 frente al América

Ante todo pronóstico, Rayados ingresó a la Fiesta Grande del torneo Apertura 2019 en el octavo lugar y eliminó a todo aquel que se le cruzó en su camino para hacerse con el título. Sin embargo, no la tuvo nada fácil y sobre todo en la mismísima Final ante el América en el estadio Azteca.

Luego de haber ganado en la ida por 2-1 gracias a una obra de arte de Rogelio Funes Mori, los dirigidos por Antonio Mohamed se vieron totalmente superados por las Águilas en el primer tiempo de la vuelta. Allí, los de Miguel Herrera atropellaron a su rival y se fueron al entretiempo con 2 goles de ventaja y pudiendo golear por otros 2 tantos más.

Fue allí cuando los futbolistas de Monterrey reaccionaron. Nicolás Sánchez, en una entrevista exclusiva con Bolavip, reveló qué fue lo que sucedió en el vestidor en ese momento. "Entendíamos que nos quedaban 45 minutos no sólamente para cambiar la cara, sino para hacer algo para pelearle al América la Final. En ese momento sentíamos que no estábamos haciendo nada. Si perdíamos, teníamos que perder por lo menos peléandola. No le encontrábamos la manera", confesó el argentino.

Por otra parte agregó: "Sí, lo sentíamos todos (que se les escapaba la Final). Más allá de lo bien que estaba jugando América nosotros no estábamos en el partido. No encontrábamos cómo responder a esa avalancha de América, pero nos dejaron con vida. Ellos erraron bastante en el primer tiempo y en el segundo, sin ser una luz, tuvimos una levantada que alcanzó para llevar el partido al alargue. Ahí ellos se cayeron muchísimo, si bien el partido estaba parejo se notó que nosotros estábamos más fuertes".

Por último, reconoció que haber dado la vuelta en el estadio Azteca "fue hermoso por cómo se dio, por cómo veníamos y porque si no salíamos campeones se iban a olvidar rápido de todo lo bueno que hicimos en el Mundial de Clubes. Haber salido Campeones en el Azteca fue la frutilla del postre. Nos costó muchísimo ese semestre, arrancamos mal y sin darnos cuenta nos relajamos después de ganar la Concachampions y nos costó llegar a la Liguilla. Una vez ahí, hicimos un equipo muy poderoso y fuimos justos Campeones".

