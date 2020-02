En el inicio del partido entre Necaxa y Puebla, cuando apenas corrían dos minutos, Hugo González brincó a descolgar un centro para luego caer aparatosamente en el césped recibiendo un fuerte contacto con Jesús Zavala, lesionándose en el acto.

En primera instancia se habló de una fractura grave o incluso una luxación, pero con el correr de las horas los pronósticos son más favorables debido a la rápida evolución que ha presentado el portero es por eso que Alfonso Sosa, entrenador del equipo, aseguró que González no corre peligro.

"El día del partido tenía el tobillo muy inflamado. El día del partido tenía el tobillo muy inflamado y ayer ya lo tenía mucho menos y hoy ya le bajó también. La inflamación ha cedido bastante", comentó.

Además, el timonel también reveló que el regreso del portero a las canchas podría ser mucho antes de lo esperado inicialmente.

"No sabemos exactamente cuándo jugará... igualmente puede estar para este fin de semana, así lo espero. Y si no, a la semana siguiente. No lo alcanzamos a detectar bien", finalizó Sosa.

Pese a la buena noticia, igualmente será Yosgart Gutiérrez quien cuide la portería del Necaxa este miércoles en el duelo pendiente ante los Rayados.

