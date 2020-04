La particular postura de Pável Pardo ante la desaparición del Ascenso

La Federación Mexicana de Futbol finalmente confirmó este sábado la realización de un proyecto que estudiaba hace meses: eliminar el Ascenso MX para crear la Liga de Expansión. La decisión generó malestar principalmente entre los futbolistas que vieron sus puestos de trabajo en peligro. Sin embargo, un ex colega como Pável Pardo se expresó acerca de la determinación y entendió la posición de los empresarios.

“Muchos clubes financieramente no eran sustentables, tan es así que pocos equipos había en el ascenso. Entonces, hay que entender también esa parte, entender que si hay empresarios y gente que quiere invertir en el futbol, pero también quieren ver finanzas sanas", comenzó el ex elemento del América en declaraciones a ESPN.

A diferencia de muchos jugadores, el ex volante se puso en el lugar de los dueños y además aseguró que las condiciones actuales de los futbolistas no eran las ideales. "Tienes que tener una estructura bastante sólida sobretodo en la parte comercial y financiera, queremos todos que la liga de ascenso esté bien, pero también veamos las condiciones y cuántos jugadores en ascenso no cobran o tienen problemas con los pagos”, indicó.

Pardo, que jugó dos temporadas en el VfB Stuttgart de Alemania, tomó ejemplos europeos para apoyar la reorganización del futbol mexicano. “En Alemania o en Italia cuando estaban los equipos pasando por momentos difíciles todos han hecho una reestructuración y esa reestructuración toma tiempo, obviamente no es fácil", aseveró.

Por último, admitió que la transición no será sencilla "para los jugadores porque muchos que tienen su trabajo y su profesión estarán fuera de ascenso". Sin embargo, recalcó la importancia del aspecto financiero en el futbol: "También creo que darle a los que invierten en la liga de ascenso o en la Liga MX esa seguridad de que vas a tener una liga que va a estar financieramente bien es muy importante”.

