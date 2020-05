"La playera del América ni para cambiarla": Jair Pereira

Hay rivalidades que duran para toda la vida. Es inevitable, luego de luchar contra un equipo día a día, resulta normal que lo que se sienta no cambie, siempre y cuando se intentó representar a una playera determinada con pasión. Jair Pereira le tocó ser el clásico directo del América no uno, si no en dos instituciones: Cruz Azul y Chivas.

La actualidad tiene a Pereira en el Querétaro desde junio del 2019. Sin embargo, sus sensaciones para con las Águilas no se han modificado ni medio centímetro, ya que los considera como el rival de toda su vida. Tal es así, que el defensor central ni siquiera intercambiaría la playera azulcrema.

“Nunca jugaría para ese equipo (América), la verdad. Igual nunca me buscarían. Hay una gran rivalidad y esa playera ni para cambiarla”, afirmó el defensor en una entrevista para Leyendas de la Máquina, que contó con la participación de varios jugadores.

La rivalidad que siente Pereira es sumamente entendible, ya que si bien su debut se produjo en Tampico Madero, sí su primer equipo en la Liga MX fue el Cruz Azul, donde permaneció dos años. Luego, pasó por Guadalajara entre 2013 y 2019.

En el presente es uno de los jugadores más importantes de los Gallos Blancos, club en el cual llegó libre tras rescindir con el Rebaño y lleva disputados 17 juegos y tres anotaciones.

