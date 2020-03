¿Atlanta no es grande? La postura de equipo chico que Frank de Boer tomará ante América

En uno de los partidos más atractivos de los cuartos de final de la Concachampions, América se medirá ante Atlanta United en el Estadio Azteca antes de viajar a Estados Unidos a definir todo.

Por eso, luego de reconocer el terreno de juego del Coloso de Santa Úrsula, Frank de Boer brindó una conferencia de prensa junto a Gonzalo Martínez y dejó una revelación sorpresiva.

¿Acaso el equipo que hace un año fue campeón de la Major League Soccer no sale a disputar los encuentros como una institución grande? El holandés dejó comprobado todo lo contrario.

"Voy a firmar un empate pero depende cómo va mañana. Después te puedo decir si estoy contento o no. Pierdes goles sin Josef Martínez, es normal y otros jugadores deben mostrar su calidad. Sabemos que él no estará muchos meses así que no hablaremos de él", confesó el timonel del conjunto estadounidense, apuntando a la igualdad.

Cabe recordar que las Águilas enfrentaron a los de Georgia a mediados de 2019 por la Campeones Cup y el resultado fue 3-2 en favor de los defensores del título de la MLS.

