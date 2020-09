La traición de Paco Jémez: del "Cruzazulismo" a no descartar dirigir al América

En la previa de una nueva edición del Clásico Joven entre Cruz Azul y América, Paco Jémez encendió la polémica con una declaración que a más de un fanático de la Máquina no le gustará. Sin estar muy identificado con la historia de este derby y con lo marcadas que quedaron las Finales entre ellos en 2013 y 2018, el DT español no descartó dirigir a las Águilas.

En diálogo con Récord, recordó su amor por los Cementeros: "Por supuesto, claro que sí lo soy (cruzazulista). Hombre, yo quiero que Cruz Azul sea Campeón. Para eso se va a tener que enfrentar a los mejores, alguna vez le tocará el América. Es la Final soñada, no solo ser Campeón, sino hacerlo contra el rival más importante que tiene Cruz Azul. Puestos a soñar, ¿por qué no?".

Paco Jémez dirigiendo a La Máquina en 2017 (Getty Images)

Segundos después, soltó la bomba: "Yo soy un profesional, tengo que entrenar a quien yo crea. Si se me presenta un proyecto deportivo, más allá de mis preferencias o por tenerle cariño a Cruz Azul, si al final el proyecto me interesa, soy un profesional que está para entrenar a cualquier equipo: llámese América o cualquiera. Si a un aficionado le preguntas que si se quiere cambiar del América a Cruz Azul te va a decir mil veces que no, pero con los profesionales es distinto".

"No es una cuestión de amar u odiar; rivalidades hay en todos sitios: en Europa, en Asia, en todos lados. Siempre hay equipos que son eternos rivales. Son aficiones que ponen esos partidos por encima de cualquier otro. En México hay muchos Clásicos, pero el Clásico por autonomasia es el Cruz Azul vs. América. Más que para el club, para la afición. Lo encara de una manera diferente al resto. Es el partido del año, sí notas que hay diferencia con otro rival", aclaró Paco Jémez analizando lo que significa el Clásico Joven.

Por último añadió: "Para América es importante, es decir, el hecho de que tenga más Clásicos. Yo te lo digo aquí: para América el partido contra Cruz Azul no es uno más. Es como aquí un Madrid vs. Barça, por mucho que digan que es un partido más, no lo es. No quiere decir que hayan más puntos, pero para la afición es más importante que el resto".

