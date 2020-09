La verdad detrás del Lamborghini de Jürgen Damm que desató la polémica en redes sociales

En estos tiempos, para nadie es una sorpresa ver a los futbolistas profesionales rodeados de lujos y autos de ensueño, aun así, el exjugador de Tigres, Jürgen Damm, fue criticado por sus seguidores tras presumir su nueva adquisición: Un hermoso Lamborghini de color blanco.

"Mira mamá y sin saber mandar centros", fue la irónica frase con la que el futbolista mexicano comenzó la polémica, pues de esta manera dio a conocer el nuevo automóvil de lujo que se compró en Estados Unidos, donde reside desde que se convirtió en jugador del Atlanta United, en la MLS.

No obstante, los comentarios no solo giraron en torno al mensaje dedicado a sus detractores que insisten en que los centros no son su mejor cualidad, y por la cual incluso fue troleado por David Faitelson, sino por el lujoso Lamborghini que presumió Jürgen Damm.

Y es que el costo de este tipo de automóviles de marca italiana supera los 200 mil dólares, en territorio estadounidense, por lo que de inmediato los seguidores del extremo nacido en Veracruz comenzaron a criticarlo y hasta tacharlo de 'despilfarrador'.

Es por ello que el también seleccionado nacional decidió compartir un video para explicar este automóvil había sido el sueño de toda su vida, por lo que aprovechó las facilidades de pago que dan en el país vecino para adquirirlo, pues se declaró a favor de ahorrar para cuando finalice su carrera en las canchas.

“Es un coche que siempre soñé tener desde niño y que gracias a Dios en esta etapa de mi vida lo pude sacar, como muchos de ustedes saben, en Estados Unidos hay muchas facilidades de pago para tener este tipo de coches, entonces, fue por eso que lo hice”, aclaró el flamante refuerzo del Atlanta United.

“Hay que saber invertir y ahorrar muy bien nuestro dinero para nuestra etapa post futbolista. El tema de sacar este coche en este momento no es porque esté despilfarrando o gastando el dinero en tonterías”, Jürgen Damm.

