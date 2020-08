Las duras críticas de Rubén Rodríguez a Víctor Manuel Vucetich por cómo manejó el caso Uriel Antuna - Alexis Vega

Como es de público conocimiento, Uriel Antuna y Alexis Vega protagonizaron una fiesta y compartieron grabaciones en sus redes sociales, algo que cayó muy mal en el Deportivo Guadalajara. Víctor Manuel Vucetich, Ricardo Peláez y compañía decidieron castigarlos: los apartaron del primer equipo y les recortaron el sueldo.

Sin embargo, para sorpresa de la mayoría, los delanteros de Chivas recibieron el "perdón" de manera casi inmediata y ya se reintegraron a los entrenamientos. Sólo se perdieron 4 días de prácticas y 1 partido (Toluca), pero ya están a disposición del Rey Midas para la próxima jornada del torneo Guard1anes 2020 frente a Pachuca.

"UN BLANDENGUE CASTIGO"#LUPEnCasa La opinión de @ruubenrod sobre la reincorporación de Uriel Antuna y Alexis Vega, castigados solo económicamente tras aparecer en una fiesta en medio de la pandemia: pic.twitter.com/s7TzNy8zcy — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) August 27, 2020

Ante esta noticia, en Fox Sports reventaron al DT del Deportivo Guadalajara por tomar esta decisión al mando de Rubén Rodríguez, quien señaló en La Úlitma Palabra: "Con todo respeto, un blandengue castigo. No los puedes castigar cuatro días, exhibirlos además y decir que nadie está por encima de la institución; después decir, están perdonados y bienvenidos".

"ME PREOCUPA LO DE VUCETICH... DOBLÓ LAS MANOS"#AgendaFOXenCasa



Los ecos del perdón a Uriel Antuna y Alexis Vega tras sus actos de indisciplina en Chivas:



"Qué pena, porque el 'Rey Midas' sentó a Ronaldinho y Suazo en su momento" @ruubenrod @lmsauret @MonicaArredondo pic.twitter.com/W5rEKwKpAN — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) August 27, 2020

Luego, ya en Agenda Fox, Rubén volvió a atacar a Vuce: "A mí no me preocupa ni lo de Antuna ni lo de Vega. Lo que me preocupa es lo de Vucetich y lo digo en serio. Se me cayó del peldaño. Quien conoce a Víctor Manuel, sabe que esas no son sus palabras ni lo que piensa. Te aseguro que si Vucetich tomaba sólo la decisión esto no hubiera pasado, no hubieran regresado tan fácilmente".

"Lo que hace falta en Chivas es disciplina y con esto lo único que generas es un antecedente negativo porque va a volver a pasar. Vucetich lamentablemente ha doblado las manos", sentenció el periodista. Por último, Luis Mario Sauret cerró con contundencia: "Qué pena porque Vucetich sentó a Ronaldinho por indisciplina en Querétaro y a Suazo en Monterrey".

