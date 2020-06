Las estrellas de los rivales de Inter Miami en la MLS is Back

La Major League Soccer realizó el sorteo de la competencia que se disputará a partir del 8 de julio en Orlando, Florida. MLS is Back promete ser apasionante por el formato de competencia, pero también por cómo quedaron emparejados los grupos. Inter Miami, por su parte, tiene una gran oportunidad de pasar de ronda.

La competencia veraniega está integrada por un total de seis grupos, con seis equipos en cada uno de ellos. Además, se armó un cuadro donde se dividieron los mismos por conferencia, donde los mejores récords chocaran contra los peores a partir de la siguiente etapa. Algo similar a lo que sucede en su suerte de Liga habitual.

La franquicia de Miami cayó en el Grupo A, junto a Orlando City, New York City FC, Philadelphia Union, Chicago Fire y Nashville SC. Inter deberá ser uno de los dos mejores equipos del grupo o estar dentro de los cuatro mejores terceros de todo el certamen en general.

El primer duelo del equipo de David Beckham será ante la franquicia de Orlando, en la inauguración de torneo, que posee en sus filas a futbolistas destacados mundialmente como el portugués Nani o el portero Pedro Gallese, pero también jóvenes talentos, como es el caso del colombiano Andrés Perea.

El equipo de la Gran Manzana tampoco será sencillo, ya que posee elementos destacados como el argentino Maxi Morález y el exjugador de la Bundesliga, Alexander Ring. ¿Philadelphia? Muchos con pasado europeo. Ejemplo de esto son Jamiro Monteiro y Alejandro Bedoya, con participación de la Copa Mundial de 2014.

Por lo pronto, los equipos de Chicago y Nashville no deberían presentar demasiados inconvenientes para jugadores como Rodolfo Pizarro, Will Trapp, Matías Pellegrini, Víctor Ulloa, Will Trapp y compañía.

