Las sorpresas de Gerardo Martino para la próxima convocatoria de la Selección Mexicana

El 19 de noviembre de 2019 la Selección Mexicana jugó su último encuentro. Fue ante Bermudas por la sexta jornada del Grupo B de la Liga de Naciones Concacaf y fue triunfo por 2-1 gracias a los tantos de Sebastián Córdova y Uriel Antuna. Luego de casi un año después, el conjunto dirigido por Gerardo Martino volverá a ver acción.

Será el próximo 30 de septiembre, en un amistoso ante Costa Rica. Por ese motivo, el Tata está en la etapa de armado de la lista y la misma vendrá con sorpresas. Dos elementos del Deportivo Guadalajara y uno de Cruz Azul serían las principales novedades según reveló David Medrano.

Llegaron las ������ de @medranoazteca



�� Mier, Romo y Beltrán serán las novedades del Tata en el Tri



�� Concacaf no avanza con el tema de la Liga de Campeones



�� Sólo dos extranjeros en el cuadro ideal de la Liga de Expansión MXhttps://t.co/V55R4oScT7 pic.twitter.com/6SmU0yDqD4 — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) August 29, 2020

Se trata de Hiram Mier (31), Fernando Beltrán (22) y Luis Romo (25), quienes serían convocados por el DT argentino para la próxima gira de la Selección Mexicana. Dato no menor: al no ser fecha FIFA, todos los jugadores deberán ser de la Liga MX, por lo que no podrá contar con los europeos.

El Tata puso el ojo en Mier, Romo y Beltrán (Getty Images)

Eso sí, Chivas no sólo es noticia por sus dos nuevos citados. Como era de esperarse, los actos de indisciplina de Uriel Antuna y Alexis Vega hicieron ruido en la interna del Tri y en principio no serían tenidos en cuesta para el duelo ante los Ticos. Antes de eso sí estaban en los planes del cuerpo técnico.

Por último cabe destacar los casos de Gilberto Sepúlveda, Andrés Iniestra, Jaiber Jiménez y César Huerta, quienes han llamado la atención de Gerardo Martino y se encuentran bajo la lupa. Por otra parte, Aldo Rocha y Luis Ángel Mendoza son del gusto del argentino, pero han bajado el nivel en el último tiempo.

Lee También