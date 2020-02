Edwin Hernández emigró para cumplir el sueño de la mayoría de los futbolistas: jugar en el viejo continente, pero lejos de verlo como un gran salto, el lateral lo ve como una opción obligada debido a las escasas oportunidades en el campeonato azteca.

"Buscar un acomodo en la Liga MX era nuestra prioridad, pero el cupo de extranjeros es mucho. Muchos jugadores se pueden quedar sin trabajo, ya lo sabemos; a veces le dan prioridad al extranjero sobre al mexicano", aseveró Aris.

Hace algunos días, Hernández fue anunciado como incorporación al Salamanca, luego de jugar el Apertura 2019 en el Pachuca (préstamo) y volver a las Chivas este año, quienes decidieron cederlo al elenco de la B española.

"Me voy con la ilusión de regresar a México. Soy un jugador que tiene mucho que dar y lo tengo que demostrar también allá", reveló Aris, quien además comentó que, a diferencia de lo que muchos dicen, su presente no busca ninguna suerte de desquite.

"No hablaría de revancha porque dejé muchas cosas ahí (Chivas). Los títulos nunca se van a borrar. He dejado una gran época y me gustaría regresar porque es el equipo que amo", finalizó.

