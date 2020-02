El entrenador del puntero del fútbol mexicano, Míchel González, goza de un buen momento en la escuadra felina, pero no todo es color de rosa, ya que el español aseguró que el picante le ha hecho sufrir en demasía.

"Estoy fenomenal en México, mejor que en otros sitios incluso de Europa, no porque sean buenos o malos, sino por lo que vivimos ahora. Tenemos mucha ilusión de seguir, eso sí, el picante me sigue ganando, no puedo con él", reveló el ex jugador en conversación con Efe.

Pese a que el estratega de Pumas aseguró que la comida azteca le parece deliciosa, hay hábitos culinarios que aún no puede dejar atras.

"Mi tortilla española tiene que ser como la que me comía allá", relató.

Pero González no sólo habló de recetas de cocina, sino también de la fórmula que tiene a los felinos invictos y en la cima de la tabla.

"Ha sido fundamental jugar como equipo, ser regulares, mis jugadores se han dado cuenta que hay que dar un paso adelante. Siempre es mejor progresar desde la victoria. En México es difícil ser regular, pero también irregular porque aunque se ande mal existe la oportunidad de engancharte a la liguilla", finalizó.

