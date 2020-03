Le preguntaron por el Coronavirus y Klopp entendió todo: "¿Por qué a mí?"

El mundo se encuentra en estado de alerta por la llegada del Coronavirus, que está infectando personas en varios países de diferentes continentes, provocando la muerte de alguna de ellas.

El fútbol se vio directamente afectado, con varios partidos suspendidos y otros jugados a puertas cerradas.

En este contexto, en plena conferencia de prensa, Jürgen Klopp fue consultado por este tema, y su respuesta ya está en boca de todos.

Pasa que el entrenador del Liverpool se indignó por completo explicando que nada sabe él sobre la situacióm.

"Lo que no me gusta es que en un tema tan importante, la opinión de un entrenador de fútbol sea importante. No lo entiendo. De verdad que no lo entiendo. Si yo te preguntara a ti, estarías en la misma situación que yo. Así que no es importante lo que la gente famosa pueda decir", le respondió al periodista.

Luego, desarrolló su idea: "Tenemos que hablar sobre las cosas de forma adecuada, y no gente gente sin conocimiento como yo. La gente que tiene ese conocimiento debe hablar sobre ello. Dígaselo a la gente que lo tiene y todo estará bien. Pero no a los entrenadores, no lo entiendo. Política, Coronavirus, ¿por qué a mí? Llevo una gorra de béisbol y voy mal afeitado".

