Monterrey cayó ante América 1-0 por la séptima jornada del Clausura 2020. Los Rayados continúan últimos en la tabla de posiciones, mientras que América es el líder a la espera del duelo de Pumas.

Antonio Mohamed no pudo estar presente en el encuentro disputado en el Estadio Bancomer, debido a la expulsión en el juego ante FC Juárez. En su ausencia, el que estuvo en su lugar fue Gustavo Lema, el ayudante de campo.

Justamente Lema fue quién también afrontó la conferencia de prensa y, en su primera respuesta, se refirió a los puntos que debe sacar Monterrey para clasificar a la Liguilla: “Sí, 22-23 puntos es un montón. Pero el año pasado necesitábamos 10 de 12 y se logró. No es la situación ideal pero ahí vamos.”

“En el juego en sí hicimos varias coas bien. No todas porque el resultado no se discute. Nos hacemos cargo porque no nos gusta para nada estar en esta posición en la tabla. Tenemos que seguir trabajando, si bien se han mejorado muchas cosas. El gen competitivo lo tenemos”, expresó Lema.

Por último, se refirió a la supuesta crisis que vive el equipo: “Nos reusamos a decir que es una crisis, obviamente es una situación complicada, pero podemos levantarla por lo que vemos y la calidad de los jugadores que tenemos”, culminó.

