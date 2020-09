Leo Ramos mostró cómo le quedó la pierna luego de la patada que recibió de parte de Aké Loba

En la noche del lunes pasado, Pachuca y Rayados se enfrentaron por la décima jornada del torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX. Los equipos no se sacaron ventajas, igualaron 1-1 y se repartieron puntaje. Ambos terminaron con 1 jugador menos. En el local se fue expulsado Rodrigo Selinas; mientras que, en la visita, Aké Loba vio el cartón rojo tras una dura patada contra Leo Ramos.

El marfileño se fue expulsado a unos pocos minutos de que finalice la primera mitad, dejando a los comandados por Antonio Mohamed con 10 futbolistas en el campo. El atacante le fue muy duro a Ramos y le dejó una marca registrada.

Los medios decían que la infracción no era para tanto y que el futbolista de La Pandilla no merecía ser expulsado. Sin embargo, el argentino, seguramente muy enojado por los dichos, publicó una fotografía en sus redes sociales mostrando cómo le quedó la pierna y soltó una frase: "Algunos todavía dicen que no fue nada!".

Leo Ramos mostró como le quedó la pierna. Jam Media.

Por otra parte, con esta igualdad, los conducidos tácticamente por Paulo Pezzolano posicionados en la quinta posición de la competencia, muy cerca de los puestos de clasificación directa. Su próxima jornada será ante Atlas.

Algunos todavía dicen que no fue nada ! pic.twitter.com/ahGjmg7PhS — Leo Ramos (@leitojramoss) September 15, 2020

Del otro lado tenemos a los de Monterrey, quienes fueron muy cuestionados por los aficionados luego del juego. De todas maneras, se encuentran en el séptimo lugar de la tabla. Se enfrentarán ante Atlético San Luis en la próxima fecha.

