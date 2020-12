Ignacio Ambriz buscará su primer título de Liga MX con la influencia de Javier Aguirre

Durante la fase regular, León quedó como superlíder de la tabla general de posiciones con 40 puntos a raíz de 12 victorias, cuatro igualdades y una sola derrota. Como si esto fuera poco, en la Fiesta Grande eliminó a Puebla y a las Chivas de Guadalajara, y este fin de semana buscará el título del Guard1anes 2020 de la Liga MX ante Pumas UNAM en el Estadio Nou Camp de Guanajuato.

Sin lugar a dudas, todo el plantel profesional del conjunto norteño merece un reconocimiento, pero esta nota va dedicada pura y exclusivamente a Ignacio Ambriz, la cabeza de este proyecto futbolístico. ¿Quién es y cómo llegó a ser uno de los entrenadores más importantes de la última década en el futbol mexicano?

+ Transmisión en vivo de la Final de ida Pumas vs León en Bolavip

Multicampeón con Necaxa y con paso por el Tri durante su etapa como futbolista, el estratega nacido en CDMX comenzó haciéndose un nombre en el país. Tras el retiro, su intención era continuar ligado al deporte pero desde la parte directiva, hasta que Javier Aguirre le inclinó la balanza a su actual profesión. De hecho, terminó invitándolo a formar parte del cuerpo técnico en su travesía por Europa.

Nacho Ambriz acompañó al Vasco Aguirre en Atlético Madrid (JAM MEDIA)

"Yo quería seguir jugando, tenía la intención de ser director deportivo. Más abocado a tener una buena comunicación entre los jugadores, el entrenador y el club. 'Nacho, yo no te veo para eso. Yo te veo como un tipo para estar en la cancha', me dijo el Vasco, de manera tajante. Según él, porque yo soy muy cuadrado, muy seco e iba a pelearme mucho en esa posición", confesó Ambriz tiempo atrás en The Coache's Voice.

A sus 55 años, el timonel de La Fiera está luchando por imponer su filosofía. "Me importa la parte humana más que la futbolística, me interesan ellos como personas. Si les llego por las fibras sensibles me harán caso, mi forma de trabajar es convencerlos y darles la oportunidad de que me digan cómo se sienten cómodos", había comentado en una plática con EFE. Y eso no quiere decir que el sistema técnico y táctico quede de lado, porque la versión de León de los últimos años es de las mejores de toda la Liga MX.

Nacho Ambriz buscará su primera Liga MX

Una Copa MX con Necaxa y una Liga de Campeones de la Concacaf con América, ese es el palmarés completo e injusto que posee el estratega. Ese fin de semana tendrá la oportunidad de, ante Pumas UNAM, conseguir su primer campeonato mexicano. ¿Será el momento de alzar el trofeo o se le volverá a negar como sucedió en el Clausura 2019 ante Tigres UANL en el Nou Camp de Guanajuato?

Lee También