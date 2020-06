Leonel Vangioni se refirió a la posibilidad de jugar en Tigres

Leonel Vangioni fue uno de los primeros jugadores de la Liga MX en tener una definición con respecto a su presente: Monterrey decidió no renovarle contrato y ahora el jugador se encuentra en la búsqueda de un nuevo equipo.

Ante la posibilidad de que el lateral izquierdo continúe en el futbol mexicano, fue consultado acerca de una hipotética chance de que se convierta en nueva incorporación de Tigres, equipo que hasta hace unos días era su Clásico. La respuesta fue contundente.

Vangioni pelea el balón como si fuera el último en el Clásico Regio.

"No podría jugar en Tigres. Tengo una forma de ser que no me dejaría tranquilo. No viviría feliz si eligiera ser jugar en Tigres, porque yo tengo un respeto y cariño muy grande por Monterrey", explicó el Piri, en diálogo con Fox Sports.

En su etapa en el futbol azteca, en los tres años que vistió la playera de Rayados, ganó tres títulos (Liga MX, Copa MX y Concachampions), y anotó cuatro goles en 88 partidos disputados.

Si bien su futuro aún es incierto, River Plate podría ser nuevamente su destino. En México, ya lo vinculan con Cruz Azul, equipo que sería de la simpatía del Piri.

