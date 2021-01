Chofis López cargó contra algunos jugadores que continúan en las Chivas de Guadalajara

Tras tres meses entrenando de forma particular por su polémica salida de las Chivas de Guadalajara, Eduardo López habría conseguido nuevo club. Y es que, a pesar de haber sido vinculado con Pachuca, el propio futbolista dejó a la vista que podría juntarse con Matías Almeyda en la Major League Soccer.

"Tengo dos o tres meses entrenando sin equipo. Te enfadas, pero lo importante es que por ahí hay algo. Eso me motiva mucho. En un par de días van a ver lo bueno que se va a venir", confesó la Chofis durante una entrevista que le brindó a Los Campamentos este miércoles por la tarde, anticipando su nuevo destino.

Con respecto a su salida, el volante lanzó un dardo hacia otros futbolistas continúan en el club: "Hay que ver a jugadores que han pasado, y que siguen. Más allá de eso, he hecho más que varios jugadores que han estado y que están en Chivas. De eso no se habla. Tengo campeonatos, goles, asistencias".

"Está por demás decir algo. Es una decisión que ellos tomaron y nosotros como trabajadores del equipo no podemos hacer nada", agregó Chofis López en la plática con W Deportes, refiriéndose al accionar de los directivos Amaury Vergara y Ricardo Peláez al enterarse de la indisciplina en el caso Villalpando.

Su deseo de ir a la Selección de México

"Es uno de los más grandes retos el ir a la Selección. Lo voy a lograr, no he tenido vacaciones, no he dejado de entrenar, lo hago al doble. Tengo 3 meses entrenando sin ningún equipo, a veces te enfada pero ya hay algo", agregó el futbolista surgido de la cantera del Guadalajara sobre la chance de ir al Tri.

