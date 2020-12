Liga MX: Raúl Gudiño reveló el sueño que le robó el Memo Ochoa

Se acerca el Torneo Guard1anes Clausura 2021 de la Liga MX, y dos equipos que esperan ser protagonistas son Chivas de Guadalajara y Club América. Precisamente, entre los dos actuales porteros del Clásico Nacional ocurrió una particular competencia en el pasado que fue revelada por uno de ellos.

Guillermo Ochoa, actualmente en la institución de Coapa, fue el primer guardameta en jugar en Europa, cuando en el año 2011 fue transferido al AC Ajaccio de Francia, donde permaneció hasta el 2014 para luego mudarse a España.

En una entrevista para Chivas TV, Raúl Gudiño, reveló que cuando el Memo fue transferido al futbol del Viejo Continente, le "robó" el sueño de ser el primer azteca en pisar esas tierras.

Gudiño y Ochoa, juntos en la Selección Mexicana de Futbol. Foto: Mexsport.

"Justo creo que Memo tenía poco que se había ido a Europa y fue el primer portero mexicano en irse, yo pensaba en que me había ganado, yo tenía esa ilusión, esa meta de ser el primero", confesó.

Aunque el actual portero del América fue el primero en cumplir la meta de desarrollarse en Europa, el arquero Rojiblanco fue el primero en disputar un partido de la UEFA Champions League con el Apoel de Nicosia.

"No fui el primer portero en irme a Europa, pero sí quería ser el primero en jugar Champions League. Agarrar ese balón y ver que tiene las estrellitas de la Champions, creo que es algo que me dejará marcado de por vida", comentó.

Respecto de su primera incursión en tierras europeas, Gudiño explicó: "Yo estaba en el Porto Sub 19, después empecé a jugar en el Porto B, después de siete meses hicieron válida la opción de compra y luego me convertí en el tercer portero del primer equipo".

"Me dijeron que iría a jugar a Chipre y yo ni sabía en dónde estaba, después lo busqué en Google y veo que está en medio de Irak, cercano a Turquía, yo pensaba en cómo me iba a ir a meter allá. Después mi papá me comentó que era un club que jugaría Champions y ahí decidí en irme", agregó.

