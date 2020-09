¿Liga MX de Tigres UANL o Concachampions de Monterrey? Manuel Lapuente escogió

Tigres UANL ante Monterrey será el partido más atractivo de la decimosegunda jornada del Guard1anes 2020. El Clásico Regiomontano es, hace mucho tiempo, de los encuentros más emblemáticos de la Liga MX, pero conforme fueron pasando los últimos años comenzó a ser más atractivo para los espectadores debido a la calidad en los equipos de unos y otros.

Uno de los grandes debates en el último tiempo, es qué títulos tienen más importancia: si la final que ganaron los Felinos en el 2017 en el Apertura de ese año, o aquella coronación por Concachampions de Rayados, que terminó siendo un año fantástico, ya que luego llegaría Antonio Mohamed y le harían partido al Liverpool de Jürgen Klopp.

Pocas son las personas que supieron estar en ambos bandos, pero sin dudas que lo convierte en un protagonista ideal para opinar acerca de qué campeonato tiene más importancia. Manuel Lapuente fue jugador de La Pandilla, pero además entrenador de los auriazules en dos oportunidades. Sin tener que caerle bien a nadie, reveló su pensamiento.

“El torneo nuestro dura más, es más corto el de Concacaf. Yo creo que es más fácil ganar el de Concacaf que el de la Liga MX, porque son mejores equipos, ahorita creo que México sigue arriba en el panorama como mejor equipo de Concacaf; entonces tiene la obligación de ganar”, sentenció Manolo.

De igual manera, Lapuente fue crítico con Ricardo Ferretti, ya que este declaró que no le interesaban los campeonatos internacionales: “Que no le gusten los torneos de Concacaf allá él si la directiva se lo permite, yo como directivo no se lo permitiría, le diría ‘Tuca en esto hay que competir y ganar, hay que demostrar que somos el mejor equipo’”, finalizó.

Lee También