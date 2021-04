Concacaf define sede para el Final Four de la Liga de Naciones

En la previa a la Copa Oro 2021, del jueves 3 al domingo 6 de junio, se disputará el Final Four de la primera edición de la Liga de Naciones Concacaf, con la presencia del local Estados Unidos, además de México, Costa Rica y Honduras, instancia para el cual se ha confirmado la sede.

Por medio de un comunicado oficial, la Confederación de Fútbol del Norte, Centroamérica y el Caribe ha informado que el escenario donde se disputarán las semifinales y la Gran Final será el Empower Field, la casa de Denver Broncos de la NFL, siendo la primera vez que reciba este deporte desde 2019.

"La Liga de Naciones es una verdadera celebración de nuestro fútbol, nuestra región y nuestra unidad como Concacaf, ahora podemos esperar una gran Final Four y coronar al primer campeón en estas instalaciones excepcionales", señaló el presidente del organismo, Victor Montagliani.

Denver, sede del Final Four de Liga de Naciones Concacaf



Concacaf, además, ha confirmado que este evento tendrá la presencia de aficionados en el recinto, de hecho, anunció que desde el lunes 26 de abril se pondrán a la venta los boletos a través del sistema Ticketmaster, sin indicarse cuánto público podrá asistir.

Cabe señalar que el jueves 3 de junio, en horario por confirmar, se jugarán las semifinales del Final Four de la Liga de Naciones Concacaf, con los juegos entre Estados Unidos vs. Honduras y México vs. Costa Rica; dejando la definición para el domingo 6.

Denver to host first-ever Concacaf Nations League Finals in June 2021



Details: https://t.co/tpKNFxvVfp#TheDreamIsNow pic.twitter.com/jpmXcUlYx4 — Concacaf Nations League (@CNationsLeague) April 15, 2021

Lee También