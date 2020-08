Lillini sobre Pumas: "No planifiqué mi vida para ser DT de Primera División"

Pumas UNAM vivió una previa de campeonato de muchos cambios. Luego de una Copa por México donde el funcionamiento fue verdaderamente malo, la salida de Míchel González descomprimió un vestuario que no la estaba pasando bien. Además, el comienzo de la Liga MX fue prácticamente ideal, ya que al cabo de cuatro jornadas los resultados fueron de dos victorias y dos empates.

El entrenador interino, Andrés Lillini, está haciendo un trabajo muy bueno que se puede observar fecha a fecha en el Guard1anes 2020. Esto hizo que, luego del encuentro ante Rayados de Monterrey del último miércoles, se le vuelva a preguntar al estratega si está dispuesto a continuar en el cargo de los Universitarios. No obstante, Lillini volvió a ser claro con su respuesta.

“No planifiqué mi vida para ser técnico de Primera División. Nos va a ir bien en esto, pero no planifico mi futuro como técnico de primera como sí Israel López tiene una carrera como entrenador. Soy alguien que aquí va a estar porque le puse el pecho a las balas a tres días que inicie el torneo, pero no veo mi vida como técnico de primera”, enfatizó en conferencia de prensa.

El argentino sabe que su continuidad, en realidad, no depende de él. El director deportivo, Jesús Ramírez, en conjunto con el presidente, Leopoldo Silva, son los que deberán tomar una decisión en las próximas semanas, aunque lo que se puede percibir es que sería una lástima que Lillini se quede fuera del banco de suplentes, cuando mantiene al equipo en los primeros puestos.

“En cuanto a mi continuidad, tienen que hablar con Jesús Ramirez porque no estoy en condiciones de hablar de eso. No hemos hablado de nada porque me meto en los partidos. Pienso que él junto al presidente tomarán la mejor decisión para el club”, finalizó.

