Llegaron los memes por el primer triunfo de Cruz Azul en la eLiga MX

La eLiga MX no tiene nada que ver con la Liga MX en cuanto a los que lideran la misma. Cruz Azul era el superlíder indiscutido hasta la suspensión de la temporada por el coronavirus. No obstante, esto mismo no se pudo repetir en la liga virtual y, lejos de una performance que conforme, la Máquina se encuentra entre los peores de la competencia.

Los celestes recién pudieron sumar su primera victoria en la novena jornada de la eLiga MX. Con Santiago Giménez en los controles, Cruz Azul se impuso 2-1 a los Xolos de Tijuana, con tantos de Roberto Alvarado y Orbelín Pineda.

La historia no había comenzado fácil para la Máquina, ya que Tijuana había comenzado ganando el cotejo gracias a un golazo de Camilo Sanvezzo, cuando recién iban cuatro minutos disputados.

#eLigaMX ��#CruzAzul 2-1 Xolos



Santiago 'El Chaquito' Giménez da a la Máquina �� su primera victoria pic.twitter.com/pLubTfppSL — HC Cancha Simpson (@HaciendoCancha) May 9, 2020

Con la victoria, los líderes del Clausura 2020 relegaron a Juárez a la última posición de la tabla, manteniéndose a 12 puntos del ingreso de la Liguilla.

Es por esa épica victoria, la primera después del papelón de disputar ocho fechas sin sumar de a tres puntos, que los queridos memes se hicieron presentes. ¿El perjudicado? Claro está, Cruz Azul.

Lee También