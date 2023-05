Borussia Dortmund tenía la gran oportunidad de cortar con el dominio de Bayern Múnich en cuanto a títulos de Bundesliga. Sólo dependía de si mismo para consagrarse campeón, algo que no ocurría desde 2012. Sin embargo, empató ante Mainz 05 y el triunfo bávaro ante Köln los condenó. Se convirtieron rápidamente en la decepción de todos los fanáticos y en la burla de las redes sociales con varios memes de por medio.

Todo fue decepción en el Signal Iduna Park, estadio del Dortmund. Había fuerte expectativa por volver a ganar un título de liga, pero el equipo de Edin Terzic falló al solo empatar ante el Mainz, que venía de cuatro derrotas consecutivas en el torneo. Tras el final de partido, el público se quedó en el estadio para consolar a los futbolistas, que terminaron con caras largas y desazón.

El público de Borussia Dortmund se llevó el respeto de todos con su propia fiesta en la previa, pero con el gesto de quedarse con sus jugadores y no mostrar ninguna señal de enojo, más allá de perder el título. Jude Bellingham, quien no pudo jugar por una lesión de rodilla y su futuro estaría en Real Madrid, y Marco Reus, quien entró en el primer tiempo, fueron de los más afectados por no cumplir el objetivo. Ambos mostraron lágrimas, el reflejo de lo que fue la decepción amarillo y negra.

Las burlas y los memes en redes por la decepción de Borussia Dortmund

La cara contraria al gesto del público del Dortmund llegó en las redes sociales. La crueldad llega a niveles elevados, ya que varios usuarios tildaron a este equipo como “pecho frío“. El comentario más doloroso que se pudo leer fue “la mayor pecheada del fútbol” como para reflejar el daño que puede leerse por Internet.

Los memes no dudaron en apuntar en esa dirección para burlarse de Borussia Dortmund. Pero también hubo algunos comentarios e imágenes con participación de otros clubes, que también han sido blanco de las críticas y las mofas por estar en este mismo tipo de circunstancias. Arsenal y Cruz Azul fueron los más mencionados por no poder lograr títulos cuando estuvieron muy cerca de hacerlo.

Otro punto que le criticaron al equipo amarillo y negro fue su nueva camiseta. Sí, el Dortmund estrenó su nueva casaca el mismo día en que definió el título de la Bundesliga. Automáticamente, varios pidieron que no utilicen más ese uniforme.

A continuación, puedes ver las burlas y los memes más duros contra Borussia Dortmund: