Lo reveló él: América frustró el fichaje de Cesilio de los Santos al Real Madrid

Cesilio de los Santos se volvió en un verdadero referente del América desde su llegada al club, en juio de 1988. Allí, se ganó un puesto en el primer equipo y se adueñó del lateral derecho de uno de los equipos más importantes del continente, tarea para nada fácil.

El uruguayo se consolidó en las Águilas y jugó con esta playera hasta julio de 1994, cuando decidió salir a Tigres UANL. Sin embargo, sus grandes actuaciones hicieron que tenga la oportunidad de su vida para la temporada 1992/92, cuando fue buscado por el Real Madrid.

En una entrevista para UNANIMO Deportes apuntó: "Nosotros estábamos jugando la final de la Concacaf en Los Ángeles, mi compañero de cuarto era Hugo Sánchez, nos juntábamos mucho él (Hugo), Óscar Ruggeri y yo, entonces me dicen "te habló fulano de tal, te quiere el Real Madrid". Ruggeri estaba en el cuarto y me dice: "¿Qué pasó?".

"Yo les dije que había una posibilidad de ir al Real Madrid, entonces Hugo Sánchez agarra el teléfono y llama al Real Madrid, habla con el presidente y le dice: "¿Ustedes tienen interés por fulano de tal? Llévenselo porque está en el momento, es un gran profesional...". Luego hablaron con Ruggeri, que había jugado en el Real Madrid también, estaba todo hecho para que yo me fuera, el tema era el dinero, venta, préstamo y ahí se quedó", confesó Cesilio.

"Yo tenía que ir al Madrid a préstamo por seis meses con opción a compra, el América lo que quería era una venta directa, fue por eso que no terminé yendo. Hablé con Benito Floro, quien era el DT que me quería llevar, en el momento que fue la temporada 92-93 América no tenía la intención de venderme y no me vendió, vino la televisión española, un montón de gente, al final del día uno se la guarda", sentenció de los Santos, responsabilizando al América del frustrado traspaso a la Liga española.

