"Lo tomo como un rumor": Robert Dante Siboldi sobre Felipe Scolari

La primera jornada de la Liga MX fue más que complicada para Robert Dante Siboldi ya que, tras perder 2-1 con Atlas, es puesto duda por la mala performance con Cruz Azul.



“Lo tomo como un rumor. Yo estoy enfocado en lo que debo estar”, declaró el uruguayo en referencia a la posible llegada de Luis Felipe Scolari a su puesto la cual fue desmentida por un comunicado de Cruz Azul.

Sobre el tema de Luiz Felipe Scolari, Soboldi aseguró sentirse tranquilo.



"Lo tomo como un rumor. Yo estoy enfocado en lo que debo estar", Siboldi.



Sin bajar la mirada, Siboldi dijo que la derrota lo golpeó y que en lo personal estuvo en un duelo ya que siente que la fallo a su familia, a la directiva y a los jugadores porque para él salir derrotado de un encuentro significa mucho.

“Después de ese duelo, sin dudas que es el tiempo que tengo de un día de análisis y de reflexión, y recargo pilas de nuevo. Estoy con todo de nuevo”, explicó Siboldi sobre el proceso interno que tiene cuando pierde un encuentro.

Por otra parte, aclaró que ya se encuentra pensando en el próximo partido, frente a Atlético San Luis, para ganar merecidamente.

“La verdad que no me meto en rumores y puras opiniones que me quiere afuera. La verdad que no me fijo en eso”, cerró Robert Dante Siboldi.

