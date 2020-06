Los 5 jugadores de Chivas que deben mejorar en el Apertura 2020

Chivas rompió el mercado de pases en enero cuando incorporó ocho jugadores y gastó cerca de 40 millones de dólares. Tras el primer golpe de la eliminación de la Copa MX, El Rebaño enderezó el irregular papel de las primeras Jornadas en el Clausura y terminó en puestos de Liguilla. De ese mismo plantel que acabó con tres victorias seguidas, ¿qué cinco jugadores deben mejorar para el Apertura 2020?

Los primeros elementos que deben limpiar su imagen son Uriel Antuna y Cristian Calderón. El rendimiento de ambos elementos dentro de la cancha no fue su punto debil, sino su disciplina. Los dos fueron sancionados por el club por incumplir con las normas internas de la plantilla y dicha situación no será tolerable en el próximo torneo. El chicote sumó cuatro encuentros en el último semestre, mientras que el ex Santos estuvo en nueve juegos.

Cristian Calderón debe mejorar su disciplina (GETTY)

Oribe Peralta llegó al Chiverío hace un año y en ese lapso sólo pudo marcar un gol por Liga MX: ante San Luis, de penal. En el inconcluso certamen participó en dos partidos y en la Copa MX fue titular en la ida contra Dorados, pero salió en el entretiempo. Luis Fernando Tena lo conoce de la Selección Olímpica y necesita que el elemento de 36 años aporte desde su experiencia.

Además, Alexis Vega no trasladó en números toda la expectativa que había sobre él para el 2020. El joven de 22 años tuvo en sus manos el puesto de delantero junto a José Juan Macías, pero marcó dos tantos en siete encuentros disputados. Una lesión en la clavícula a principio de año lo privó de completar todos los minutos.

Por último, un jugador que supo mostrar su calidad en campeonatos anteriores puede ser clave para el funcionamiento de Chivas: Javier Eduardo López. La Chofis tuvo continuidad en el Clausura, pero recibió críticas de la afición tras la derrota con Tigres. La directiva le renovó su contrató hasta 2022, por lo que tendrá la oportunidad de acallar a sus detractores.

