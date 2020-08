Los aficionados del América tuvieron opiniones divididas sobre el posible regreso de Luis Fuentes

Luego de que se confirmara la rotura de ligamentos de Bruno Valdez, América se amparó en el reglamento de la Liga MX y comenzó a buscar posibles sucesores del paraguayo. En las últimas horas, entre tantos nombres, el que creció con fuerza fue es el del experimentado lateral Luis Fuentes.

Debido a la situación financiera que atraviesan los clubes en plena pandemia de coronavirus, la directiva de Coapa vería con buenos ojos el hecho de que el futbolista llegue con el pase en su poder y no tenga que abonar altas cláusula de salidas por quedarse con el total de su ficha.

Lo más curioso es que Luis Fuentes emigró del América meses atrás, ya que desde las Águilas Doradas decidieron no ejecutar la opción de compra propuesta por Xolos de Tijuana, club que también optó por no quedarse con el jugador tras no renovarle el contrato.

¿Qué opinan los fanáticos Azulcremas sobre el posible regreso de Fuentes? Si bien la mayor parte pretende que la directiva incorpore otro defensa para suceder a Valdez, hay quienes no ven con malos los ojos el retorno del hombre de 33 años.

Ya no pienso nada, está directiva nos acostumbro a traer estos fichajes de bajo pelo, que pueden rendir pero que no te genera nada. Era momento de traer un defensa de calidad e invertí a largo plazo. No alguien que se saque las papas del fuego por un momento — Negro_cap (@Negrocap2) August 25, 2020

Que estamos jodidos, económicamente y deportivamente. Luis nunca debió salir demostró carácter, error de la directiva. — Herwin Rdz. (@HerwinRdz) August 25, 2020 Bruno 6 meses fuera ,Merma Aguilera el peor central que tenemos, Paul y Hueso una avenida, y contratas a jugador al borde del retiro ��‍♂️ — Ángel Alex ♉ ������������ (@AlexAng84217794) August 25, 2020 Un descarte es ahora la opción para reemplazar a Bruno? Desde cuando somos el Puebla? Que asco. — Roberto (@Roberto01995) August 25, 2020 A mi me parece genial que regrese.. pero como lateral por qué Luis reyes no da el ancho aún faltaría un central.... — Isai_Cruz (@IsaicruzMendie2) August 25, 2020

Así las cosas, si bien aún no hay nada confirmado, distintas informaciónes aseguran que la vuelta de Fuentes al América estaría muy encaminada. La directiva de Coapa también maneja otras cinco opciones en caso de que lo del lateral se caiga.

Lee También