Lucho Pérez dijo que nunca le podría decir que no a Rayados

Luis Pérez es considerado uno de los futbolísticas histórico de Rayados de Monterrey ya que jugó diez años en el equipo de Nuevo León en el que ganó varios torneos.



Actualmente el exjugador de la época dorada de La Pandilla se encuentra en España, en cuarentena, y habló con Multimedios Deportes sobre a qué club no le podría decir que no.



“Uno siempre está abierto a ciertas situaciones y como vos me estás preguntando a un equipo como Monterrey no se le puede decir que no. Creo que es un equipo que hoy en día en el futbol mexicano cualquier técnico quisiera dirigir y estar en este club”, explicó el exfutbolista de Rayados y agregó que mantiene la ilusión de poder de poder dirigir en Europa.



Por otro lado, Lucho comentó que no para de prepararse para poder llevar adelante la carrera como técnico ya que está terminando el curso de UEFA Pro, un master en el Futbol Club Barcelona y otro en Psicología Deportiva en la actividad física.

"La gente (de Monterrey) siempre ha sido muy cariñosa conmigo y eso lo agradezco mucho"



�� - @LuchoPerez_8#FutbolAlDía ��⚽�� pic.twitter.com/lMO26j108l — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) April 1, 2020



“La gente siempre ha sido muy cariñosa conmigo y eso lo agradezco muchísimo”, comentó Pérez sobre los fanáticos de Rayados de Monterrey.



Por otro lado, el futuro estratega habló sobre Carlos Rodríguez y dijo que en Europa saben de la calidad que tiene. Además, comentó que los equipos grandes lo están siguiendo porque tuvo un buen paso por Toledo, pero consideró que volverá si mantiene el nivel que tiene en Rayados.

"Por el amor que le tengo a Rayados, sería casi imposible dirigir a Tigres"



�� - @LuchoPerez_8#FutbolAlDía ��⚽�� pic.twitter.com/Na5KY6vamJ — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) April 1, 2020



“Yo tengo un amor por Monterrey porque siempre me respaldo, y como es rival de este equipo, es casi imposible dirigir a Tigres”, finalizó Luis Pérez sobre el cariño que tiene a La Pandilla de Nuevo León para no dirigir a los Felinos.

Lee También