Nuevo papelón de San Jose Earthquakes de Matías Almeyda: perdió 6-1 y puede irse

Matías Almeyda no la está pasando nada bien en la MLS. Su equipo, San Jose Earthquakes, es el peor equipo actual del campeonato, ya que en cuatro partidos no logró siquiera competir. El panorama es cada vez más negro y el Pelado no le encuentra la vuelta a la cuestión. Nada se parece al Chivas multicampeón.

La franquicia de San Jose sumó su octavo partido sin conocer la victoria en el duelo ante Portland Timbers, pero eso está lejos de ser la parte más negra de la noticia, ya que las formas sí importan. Lejos de merecer ganar, el Earthquakes cayó goleado 6-1, lo que es un nuevo papelón que pasará a los libros de historia.

La derrota del sábado es la cuarta de los últimos ocho partidos: primero Minnesota los goleó 4-1, luego Los Angeles FC 5-1, Seattle Sounders propinó el 7-1, mientras que Portland sentenció el 6-1. Sin dudas, ningún equipo puede resistir tantos goles en contra, situación que ya coloca en la cuerda floja al entrenador.

Un indicio de lo que podría ser el futuro del argentino es que el mismo no se presentó a la conferencia de prensa alegando dolores de cabeza. En cambio, sí lo hizo el gerente general, Jesse Fioranelli, quien manifestó que habrá grandes cambios en todas las facetas del equipo. Quizás, Almeyda es uno de ellos.

Si bien en la MLS is Back las cosas fueron diferentes, el San Jose Earthquakes ya se ubica último en la Conferencia Oeste con sus 11 puntos. Muy lejos de los 21 del líder Seattle, aunque no tanto de los 15 del Galaxy de Chicharito Hernández, que se encuentra octavo.

Tras la goleada por 6-1 de @SJEarthquakes a manos de @SomosTimbers, Matías Almeyda no se presentó a conferencia por un fuerte dolor de cabeza.



El GM de #Quakes74 Jesse Fioranelli explicó en otra de sus respuestas que habrán cambios de fondo en el equipo. pic.twitter.com/H2OUEMnvKI — Salvador Pérez (@YoSoyChavaPerez) September 20, 2020

